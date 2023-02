Nintendo Switch OLED in offerta a 300€: solo su eBay con questo coupon

Hai la grande possibilità di portarti a casa la Nintendo Switch OLED al prezzo più basso del web se sfrutti adesso l’offerta di eBay. Ti basta infatti applicare il codice sconto “CASA23” al momento del pagamento per ricevere uno sconto immediato che ti permetterà di pagarla circa 300 euro.

Hai la spedizione gratis in 3 giorni con consegna garantita nel giro di pochissimo. Il venditore ha oltre 27.000 feedback positivi e sei in ogni caso coperto dalla garanzia cliente eBay con rimborso integrale della cifra spesa entro 30 giorni.

Nintendo Switch OLED: a questo prezzo non la trovi

Nintendo Switch OLED è il modello di punta della generazione della console ibrida giapponese. Il suo punto di forza è, manco a dirlo, il display OLED con diagonale da 7 pollici e cornici ridotte al minimo: un’idea pensata per esaltare ulteriormente la qualità dell’immagine.

Per il resto, la macchina mantiene le caratteristiche dell’originale, portando la memoria interna a 64GB e venendo venduta con l’apposita dock per la ricarica che permette anche di giocare in modalità TV.

La dock integra adesso una pratica porta ethernet per giocare in multiplayer tramite una connessione LAN, ancora più veloce e stabile rispetto la convenzionale WiFi.

Il prezzo in offerta è, come detto, il migliore del web: circa 300 euro se applichi il coupon “CASA23” al momento del pagamento. Affrettati perché le scorte a disposizione non sono molte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.