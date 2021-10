Nintendo Switch OLED: fino a 162€ di sconto con la permuta Amazon

Nintendo Switch OLED è la console del momento, seppur non porti grosse innovazioni rispetto al precedente modello, rappresenta comunque un ottimo upgrade grazie al nuovo schermo OLED e a piccoli accorgimenti tecnici. Sfruttando la permuta Amazon tramite il programma re-commerce, è possibile dar via la propria vecchia console per ricevere fino a 160€ di sconto sull'acquisto di una Switch OLED.

La nuova iterazione della console ibrida giapponese sembra destinata al successo, a poche settimane dal lancio ufficiale ha già registrato ottimi volumi di vendita. Disponibile nella classica colorazione Neon o nell'inedita ed elegante versione bianca, la nuova Switch introduce un bellissimo schermo OLED, una memoria interna più capiente e un nuovo stand per tenere in piedi la console. La dock per la connessione alla TV ha un design un po' diverso rispetto al passato e introduce finalmente una pratica porta ethernet, per connettere la console alla rete tramite cavo.

Amazon Re-Commerce – Console idonee alla permuta

Tramite il servizio re-commerce, Amazon consente ai propri clienti di dare in permuta la propria vecchia console, ricevendo un compenso in denaro da utilizzare per l'acquisto di un nuovo modello. Tra le console idonee alla permuta troviamo tutti i modelli di PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series XS e – ovviamente – Nintendo Switch e Switch Lite.

Restituendo ad Amazon la propria Switch standard si riceve un compenso di ben 162€, a patto che la console sia in ottimo stato e perfettametne funzionante. Basta compilare la descrizione, accettare la valutazione fatta da Amazon e inviare il prodotto all'indirizzo indicato. Così facendo il passaggio alla nuova Nintendo Switch OLED costa soltanto 168€, con spedizione Prime senza costi aggiuntivi e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.