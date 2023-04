Nintendo Switch OLED con Mario Kart 8 Deluxe in bundle a 379€ (Monclick)

Il modello della Nintendo Switch OLED si presenta con un pannello da 7 pollici dotato di colori intensi e un contrasto super, per un’esperienza ancora più appagante rispetto al modello tradizionale. Oggi la puoi acquistare insieme al videogioco Mario Kart 8 Deluxe a 379 euro anziché 409 euro, grazie al bundle a sorpresa proposto da Monclick. Puoi inoltre scegliere se pagare in un’unica soluzione o a rate, selezionando Klarna o PayPal (tre rate a interessi zero da 126 euro al mese).

30 euro di sconto sul bundle Nintendo Switch OLED e Mario Kart 8 Deluxe

Sia che tu scelga la modalità da tavolo sia che tu preferisca quella portatile, lo schermo OLED da 7 pollici della nuova Nintendo Switch è in grado di offrirti un’esperienza di gioco appagante. Ma questa non è l’unica novità. Basti pensare ad esempio allo stand regolabile, che ora diventa più largo, permettendoti così di scegliere il miglior angolo di visualizzazione possibile quando sei impegnato a giocare in modalità da tavolo. C’è poi anche la nuova base con una porta LAN, in modo da offrirti una sessione di gioco online più stabile quando sei collegato al televisore. Oltre a ciò, disponi di una memoria interna da 64GB, ulteriormente espandibile tramite una semplice scheda microSD.

Se sei un appassionato di videogame e hai scelto di provare l’esperienza originale di Nintendo Switch, approfitta del bundle di Monclick: il modello OLED della console più il videogioco Mario Kart 8 Deluxe sono in offerta a 379 euro anziché 409 euro.

