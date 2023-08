Nintendo Switch OLED con gli sconti estivi eBay è ancora più conveniente

Tra le offerte eBay per l’estate 2023 c’è di che scegliere anche per gli appassionati di videogiochi. Magari possiedi già una Nintendo Switch e vuoi fare l’upgrade alla OLED? Allora non perdere questa fantastica offerta perché oggi può essere tua a soli 289,99 euro invece di 349,99.

Nintendo Switch OLED è l’ultima versione della console ibrida di Nintendo, che ti permette di giocare sia in modalità TV che in modalità portatile o da tavolo. La novità più evidente è, come capisci bene, lo schermo OLED da 7 pollici, che ti offre colori vividi e un contrasto elevato, per una qualità visiva superiore.

Vedrai la differenza quando giocherai a giochi come Mario Kart 8 Deluxe, Zelda Tears of The Kingdom e Animal Crossing: New Horizons, che sfruttano al meglio la palette cromatica e il dettaglio dello schermo.

Nintendo Switch OLED in offerta eBay: afferra l’affare

La Switch OLED vanta anche altre caratteristiche che migliorano la tua esperienza di gioco. Il supporto da tavolo è più ampio e regolabile, per una maggiore stabilità e una migliore angolazione di visione. Il dock ha una porta LAN integrata, per una connessione online più veloce e stabile quando giochi in modalità TV. La memoria interna è raddoppiata, passando da 32 GB a 64 GB, per salvare più giochi e dati. Gli altoparlanti integrati sono potenziati, per un audio più chiaro e avvolgente.

E poi hai la massima flessibilità di controllo, grazie ai Joy-Con inclusi nella confezione. Puoi usare un controller o due, in verticale o in orizzontale, attaccati alla console o separati. Puoi giocare in diversi modi, a seconda del gioco. Puoi condividere lo schermo con un amico, per una partita multiplayer, oppure sperimentare nuove funzionalità, come il feedback HD Rumble o la fotocamera a infrarossi.

Con Nintendo Switch OLED avrai accesso a un vasto catalogo di giochi esclusivi, tra cui le serie di Super Smash Bros., The Legend of Zelda, Mario Kart e molti altri. Puoi anche acquistare le versioni digitali dei giochi e dei DLC dal Nintendo eShop sul tuo sistema o dal nostro negozio online.

Insomma, è davvero la console ideale per chi vuole vivere un’esperienza di gioco straordinaria, sia in casa che in mobilità. Non lasciarti sfuggire questa occasione: Nintendo Switch OLED è disponibile su eBay a un prezzo imperdibile di 289,99 euro invece di 349,99. Affrettati a ordinarla prima che finisca la scorta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.