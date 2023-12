Nintendo Switch OLED cala ancora di prezzo con QUEST'OFFERTA (anche a rate)

Continua il calo di prezzo della Nintendo Switch OLED. La console più completa della casa nipponica è ora disponibile al prezzo scontato di 298 euro grazie a questa nuova offerta eBay. La promozione è compatibile anche con l’acquisto in 3 rate senza interessi per chi paga con PayPal. La consegna è gratuita e la console viene proposta nella variante con Joy Con Red e Blu.Il modello proposto in offerta ha garanzia Italia ed è disponibile in pronta consegna. Per accedere alla promozione basta cliccare sul box riportato qui di sotto.

Nintendo Switch OLED: a questo prezzo è un best buy

La Nintendo Switch OLED è la console del momento: si tratta della migliore versione disponibile sul mercato della gamma Switch, grazie a un display OLED di alta qualità. La console è compatibile, naturalmente, con tutti i giochi disponibili su Nintendo Switch e, quindi, può contare su un catalogo di titoli davvero ricchissimo di opzioni. In questo momento, si tratta della scelta giusta per tutti gli appassionati di videogiochi, a prescindere dall’età.

