Nintendo Switch OLED bianca: bellissima e in offerta su Amazon

Grande occasione oggi su Amazon per gli appassionati di videogiochi dove la Nintendo Switch OLED bianca è disponibile in offerta a soli 304 euro invece di 349.

Hai la spedizione Prime, consegna immediata e possibilità di iniziare a giocare dunque già domani. L’offerta, come prevedibile, sta già andando a ruba.

Nintendo Switch OLED bianca: la console perfetta per gli amanti di videogiochi

Nintendo Switch OLED è la versione più recente e avanzata della famosa console ibrida della casa giapponese.

Rispetto al modello precedente, presenta uno schermo OLED da 7 pollici che offre una qualità visiva superiore, con colori più vividi e contrasti più elevati. Inoltre, ha una base con porta LAN integrata per una connessione internet più stabile e veloce, un supporto regolabile per la modalità tavolo e un’unità interna da 64 GB per archiviare più giochi.

Con Nintendo Switch puoi goderti i tuoi titoli preferiti in qualsiasi modalità: portatile, tavolo o TV. Puoi anche staccare i Joy-Con dalla console e usarli come controller wireless o condividerli con un amico per giocare in cooperativa o competitiva

Non perdere allora altro tempo e approfitta subito di questa offerta incredibile: acquista la Nintendo Switch OLED bianca a 304 euro invece di 349 su Amazon, con spedizione immediata e gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.