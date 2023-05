Nintendo Switch OLED al prezzo più basso di sempre e consegna immediata

Avrai capito che oggi è un giorno di grande festa su eBay: migliaia di occasioni per tutti i gusti, anche e forse soprattutto per gli appassionati di videogiochi.

Perché siamo davvero felici di segnalarti che la console più popolare al mondo è al suo sconto migliore di sempre per la sua versione più ambita: sì, la Nintendo Switch OLED bianca è disponibile a soli 270,21 euro invece di 349,90. Per avere questo incredibile sconto è necessario inserire il codice MAGGIO23EDAYS prima del pagamento e assicurarsi che finiscano le scorte.

Nintendo Switch OLED: a questo prezzo è il momento giusto

Nintendo Switch OLED è la console più costosa della serie: il prezzo ufficiale è di 349,99 euro, ma in questo caso risparmieresti quasi 100 euro, tutto applicando un semplice coupon sconto.

Ma cosa offre la Nintendo Switch OLED rispetto ai modelli precedenti? Innanzitutto, uno schermo di tipo OLED da 7 pollici con una cornice più sottile. I colori intensi e l’elevato contrasto dello schermo garantiscono un’esperienza di gioco appagante in modalità portatile e da tavolo. Inoltre, la console dispone di uno stand regolabile più largo, di una memoria interna da 64 GB e di una base con porta LAN per sessioni di gioco online più stabili in modalità TV.

La console è compatibile con tutti i giochi e gli accessori della famiglia Nintendo Switch, quindi potrai goderti i tuoi titoli preferiti senza problemi. Inoltre, potrai scegliere tra diverse edizioni speciali che includono giochi come Metroid Dread, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom o Splatoon 3.

Non lasciarti scappare questa offerta su eBay: acquista ora la tua Nintendo Switch OLED bianca a soli 270,21 euro inserendo il codice MAGGIO23EDAYS. Affrettati perché le scorte sono limitate.

E se ti preoccupa l’affidabilità del venditore, niente paura: ha il 100% dei feedback positivi su 94866 valutazioni e assicura la consegna in 3 giorni. Cosa aspetti? Basta pensarci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.