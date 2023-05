Nintendo Switch OLED a 282 euro: ultimi pezzi rimasti in sconto

La console ibrida per eccellenza, che ti permette di giocare sia in modalità TV che in modalità portatile, è ancora disponibile con uno sconto su eBay nel suo modello migliore e più ambito.

Nintendo Switch OLED bianca è disponibile a soli 282 euro invece di 369,90 grazie al codice sconto MAGGIO23EDAYS che devi applicare prima del pagamento in fase di checkout.

Nintendo Switch OLED bianca: a questo prezzo è irrinunciabile

La Nintendo Switch OLED bianca è l’ultima versione della console di Nintendo, dotata di uno schermo OLED da 7 pollici con colori intensi e alto contrasto. La console ha anche uno stand regolabile più largo, una memoria interna da 64 GB e una base con porta LAN per una connessione online più stabile rispetto al modello base.

Su eBay puoi acquistare la console con fiducia, grazie al venditore che ha il 100% di feedback positivi su quasi 95.000 recensioni. Inoltre, la consegna è veloce e gratuita in 3 giorni, così potrai iniziare a giocare subito.

Non lasciarti scappare questa offerta limitata e approfitta del codice sconto MAGGIO23EDAYS per portarti a casa la Nintendo Switch OLED bianca ad un prezzo imbattibile.

Potrai divertirti con i tanti giochi disponibili per la console, come Metroid Dread, Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons e molti altri. Affrettati, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.