La console portatile Nintendo Switch Lite raggiunge il prezzo più basso di sempre, disponibile in offerta su eBay a 179,99€. Lo sconto del 30% corrisponde ad un risparmio di oltre 70 euro rispetto al prezzo di listino.

L’offerta fa riferimento alla versione grigia della console. A differenza della versione standard, questa lite perde la possibilità di staccare i controller (joycon) e di connettersi alla TV tramite dock. Questa limitazione permette alla console di costare meno e di offrire una maggiore portabilità, ideale per chi non fosse interessanto all’utilizzo ibrido della Switch classica, che coniuga la comodità di una console fissa e la versatilità di una soluzione portatile. Non manca la possibilità di collegare dei controller esterni, accessori ufficiali nintendo o prodotti compatibili di terze parti.

Nintendo Switch rappresenta una delle console più vendute e apprezzate di sempre, conta una lunga serie di titoli in esclusiva e serie di spicco come Pokemon, Zelda o il classico Super Mario, protagonista di moltissimi giochi di vario genere. Inoltre, questa console consente di giocare a moltissimi titoli multi-piattaforma, come Fortnite, Apex Legends, Rocket League, Monster Hunter e molti altri.

Oggi è possibile acquistare Nintendo Switch Lite al prezzo più basso di sempre, in offerta su eBay a 179,99€. Il venditore è SatGroupSRL, che vanta ben 56.000 valutazioni e un feedback 100% positivo.

