Nintendo Switch Lite in offerta a 178€ è davvero IMPERDIBILE

La Nintendo Switch Lite è ancora più conveniente grazie alla nuova offerta eBay che consente di completare l’acquisto al prezzo scontato di 178 euro. Per accedere alla promozione è sufficiente aggiungere al carrello il codice sconto MAGGIO23EDAYS. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile completare l’acquisto anche pagando in 3 rate senza interessi.

L‘offerta dedicata alla Nintendo Switch Lite è disponibile, in questo momento, per diverse colorazioni della console: Blu, Corallo e Turchese. Le unità disponibili sono limitate e lo sconto potrebbe, quindi, terminare a breve. Il consiglio è, quindi, di completare rapidamente l’acquisto per assicurarsi il prezzo vantaggioso garantito dalla promozione.

Nintendo Switch Lite: c’è l’offerta giusta per acquistare la console

La Nintendo Switch Lite è la console più economica ma non per questo meno interessante della gamma Nintendo. Compatibile con tutti i giochi per Switch, questa versione prevede l’utilizzo esclusivamente in modalità portabile e risulta ideale, in particolare, per i più piccoli o per chi ha la necessità di giocare in mobilità e senza limitazioni.

A disposizione di chi acquista la console c’è una gamma di giochi davvero incredibile, con decine e decine di titoli in grado di garantire tanto divertimento per un lungo periodo di tempo, giocando in mobilità con la console.

Con la nuova offerta eBay, accessibile grazie al codice coupon MAGGIO23EDAYS, è ora possibile acquistare la Nintendo Switch Lite al prezzo scontato di 178 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. L’offerta è riservata alle colorazioni Blu, Corallo e Turchese. Le unità disponibili sono poche e la promozione terminerà a breve. Tutti i dettagli sono disponibili al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.