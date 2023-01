Nintendo Switch in offerta e consegna IMMEDIATA su Amazon (-56€)

Non è mai troppo tardi per regalarsi una fantastica Nintendo Switch, specie se puoi farlo su Amazon, con consegna immediata e persino uno sconto. La console ibrida giapponese può essere tua infatti con un risparmio di 56 euro sul prezzo di listino. Parliamo dell’ultima versione del modello standard dotata di una batteria più potente rispetto la precedente.

Nintendo Switch: divertimento per tutti e ovunque, la console più amata

Nintendo Switch si presenta con un display capacitivo touchscreen da 6.2 pollici: una console portatile che, all’occorrenza, si trasforma in una console casalinga. Ti basta infatti sfruttare la base di ricarica che trovi all’interno della confezione e che permette di collegare il sistema ad una televisione tramite cavo HDMI.

In questa nuova versione troverai una batteria migliorata e una gestione dei consumi più intelligente che ti permetterà di divertirti in mobilità più a lungo. Inoltre, il packaging è stato rivisto per essere ancora più compatto rispetto all’edizione 2021.

Perfetta per giocare da soli e in compagnia, Nintendo Switch è la console più venduta sul mercato da anni perché permette di accontentare tutti: i più piccini, i giocatori appassionati a caccia delle esclusive Nintendo e non solo, ma anche i giocatori occasionali alla ricerca di un sistema facile e veloce per divertirsi con numerosissimi titoli.

Non farti scappare l’occasione di acquistarla dunque con uno sconto di 56 euro sul prezzo ufficiale. La ricevi a casa praticamente subito se ne approfitti adesso.

