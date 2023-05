Nintendo Switch: in offerta a 249€ è IMPERDIBILE (anche a rate)

È arrivato il momento di acquistare la Nintendo Switch. La console della casa nipponica, anche grazie ad un catalogo di titoli davvero ricchissimo, è sempre di più il riferimento del mondo videoludico e con il recente calo di prezzo diventa un acquisto davvero consigliato. In questo momento, infatti, è possibile acquistare la Nintendo Switch al prezzo scontato di 249 euro con la possibilità di pagare in 3 rate tramite PayPal. Per accedere all’offerta, disponibile per un periodo di tempo limitato, è possibile seguire il link qui di sotto.

Nintendo Switch: ora è da prendere subito con questa nuova offerta

Utilizzabile sia in mobilità che come console “tradizionale”, la Nintendo Switch è una delle console più vendute di sempre, anche grazie ad un catalogo di giochi davvero immenso. La console di casa Nintendo è versatile e adatta a tutte le categorie di giocatori.

Quando in offerta, quindi, la Switch diventa automaticamente un best buy, potendo garantire ore e ore di divertimento. Nintendo, inoltre, supporterà la sua console ancora per tanti anni (un’erede non è in programma, almeno nel breve periodo).

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare la Nintendo Switch al prezzo scontato di 249 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Il modello in offerta è la versione Red/Blu aggiornata nel 2022 (si tratta, quindi, della revisione più recente della console).

Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto resterà disponibile solo per poco tempo. La consegna è gratuita e avviene in 3 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.