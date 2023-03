Nintendo Switch con Mario Kart 8: con la nuova offerta risparmi tantissimo

Se hai voglia di Nintendo Switch e vuoi entrare in questo mondo con un fantastico bundle non puoi non approfittare allora dell’offerta eBay che ti permette di risparmiare fino a 69 euro rispetto al prezzo di listino.

Oggi il bundle che include la Switch con Mario Kart 8 Deluxe è tuo infatti a soli 298 euro, con spedizione gratuita compresa nel prezzo e consegna in 2 giorni.

Nintendo Switch con Mario Kart 8: il bundle da non perdere

Non crediamo esista modo migliore per entrare nel mondo di Nintendo Switch con uno dei suoi titoli più famosi e amati. All’interno della confezione troverai l’ultima versione della console, dunque con batteria migliorata e consumi energetici più efficienti, 3 mesi di Nintendo Switch Online e appunto una copia di Mario Kart 8 Deluxe.

Con Mario Kart 8 Deluxe avrai accesso a centinaia di ore di divertimento da soli o in compagnia, con la possibilità di cimentarti in numerosi circuiti, con un gran numero di personaggi dotati di abilità specifiche che rendono ogni gara imprevedibile.

Il prezzo in offerta è, come detto, di 298 euro, grazie ad un grandissimo sconto subito applicato sul listino. Un’occasione da non perdere per portarti a casa la fantastica Nintendo Switch con uno dei suoi giochi simbolo.

