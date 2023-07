Nintendo Switch Classic: prezzo WOW su Amazon per pochissime ore, correte

Nintendo Switch è la console di gioco più innovativa che vi sia; è stata in grado di catturare l’immaginazione di milioni di giocatori in tutto il mondo. Lanciata nel marzo 2017, questa console ibrida ha offerto un’esperienza di gioco unica, consentendo ai giocatori di godersi i loro giochi preferiti sia a casa che in modalità portatile. Con la sua versatilità e il suo vasto catalogo di giochi di alta qualità, ha da subito conquistato il cuore di molti appassionati di videogiochi. Pensate che, la versione Classic, ve la portate a casa con soli 264,00€ grazie ad Amazon.

Nintendo Switch Classic a 264€: best buy

Una delle caratteristiche distintive della Nintendo Switch è il suo design modulare. La console è composta da un tablet con uno schermo HD da 6,2 pollici che può essere inserito nella “Dock” per essere utilizzato come console da tavolo collegata alla TV. In alternativa, il tablet può essere rimosso dalla Dock e utilizzato come una console portatile, con i controller chiamati “Joy-Con” che si staccano dai lati della parte principale per consentire il gioco multiplayer.

La modalità portatile è un grande vantaggio per gli utenti che desiderano portare i loro giochi ovunque. Con una batteria di lunga durata e una vasta libreria di titoli disponibili, i giocatori possono godersi l’esperienza di gioco di qualità console anche in viaggio.

Ha un’ampia selezione di giochi, con titoli che spaziano da avventure epiche a esperienze multigiocatore coinvolgenti. La console offre anche una serie di giochi esclusivi, come “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” e “Super Mario Odyssey”, che sono diventati immediatamente dei classici.

Nintendo ha anche promosso l’approccio al gioco sociale e multigiocatore, grazie alla versatilità dei Joy-Con. I giocatori possono condividere un Joy-Con con un amico per partecipare a sfide competitive o collaborare in giochi cooperativi. Non di meno, la compagnia ha dimostrato un forte impegno nel supporto continuo della console, con aggiornamenti regolari del firmware e l’uscita di nuovi videogame. Inoltre, è compatibile con una vasta gamma di accessori, come i controller Pro, che ampliano le opzioni di gioco. A soli 264,00€ non potete lasciarvela sfuggire; la trovate su Amazon, venduta e spedita da un negozio terzo ma beneficerete comunque dei vantaggi del noto sito di e-commerce americano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.