Nintendo Switch a meno di 250€ su eBay, offerta imperdibile

Grazie all’offerta di eBay che ti segnaliamo oggi potrai finalmente mettere le mani su una console Nintendo Switch pagandola un prezzo semplicemente fenomenale. Il modello in offerta è l’edizione standard con colorazione del joy-con Red/Blue: normalmente ti costerebbe quasi 300 euro, ma oggi può essere tua a meno di 250 euro. Esatto, potrai acquistare la console campione di vendite della Nintendo con un risparmio di 50€. Davvero niente male!

La Nintendo Switch è una console che offre un’esperienza di gioco completa, sia che tu sia a casa o fuori. Grazie alla sua versatilità, puoi goderti il divertimento ovunque tu sia e con chi vuoi, senza doverti preoccupare di adattare il tuo stile di vita ai giochi. Con tre modalità di gioco differenti, puoi scegliere quella che meglio si adatta alle tue esigenze. La modalità TV ti permette di giocare in HD sulla tua TV, mentre la modalità da tavolo ti consente di giocare in multiplayer con un amico. La modalità portatile ti offre la possibilità di portare la console ovunque tu vada, grazie ai controller Joy-Con integrati. I Joy-Con sono due controller che funzionano insieme, ma possono anche essere utilizzati come controller indipendenti. Grazie alla loro flessibilità, puoi condividere il divertimento con i tuoi amici ovunque tu sia. Puoi anche giocare in multiplayer con un massimo di otto console Nintendo Switch o Nintendo Switch Lite, sia in locale che online. L’iscrizione a Nintendo Switch Online ti consente di giocare con amici lontani e di goderti un vasto catalogo di giochi classici con nuove funzioni online.

Ti consigliamo di non perdere tempo e di mettere immediatamente la console nel carrello. Lo diciamo perché l’offerta rischia di terminare tra poco tempo e le unità in promozione sono già praticamente esaurite. Insomma, questione di poche ore. Ti ricordiamo che grazie a questa offerta pagherai la Nintendo Switch 249€, inoltre la spedizione è gratuita e riceverai la console a casa entro 48 ore dal tuo ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.