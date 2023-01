Nintendo Switch 2022: prezzaccio su eBay, anche per la OLED

eBay ha deciso di deliziarci questo inizio di settimana con il codice sconto “CASA23” che ci permette di acquistare diversi articoli a prezzi eccezionali. Come nel caso di Nintendo Switch Standard Edition e Nintendo Switch OLED, che puoi avere entrambe ad un super prezzo.

Nintendo Switch Standard Edition, edizione 2022, ti costa soltanto 223 euro. Nintendo Switch OLED invece puoi farla tua a 300 euro “tondi tondi”. In entrambi i casi devi applicare il codice “CASA23” per ricevere lo sconto.

Nintendo Switch: entrambi i modelli in sconto su eBay

Nel primo caso hai la Nintendo Switch Standard Edition nella sua ultima revisione con batteria migliorata e un’efficienza energetica che ti permette di giocare in modalità portatile ancora più a lungo. Per il resto, la dotazione è la solita: dock per la ricarica immediata e giocare in modalità TV, cavo HDMI e cavo di alimentazione, insieme ai Joy Con di colore rosso e blu.

E poi abbiamo la bellissima Nintendo Switch OLED, dotata di un super schermo realizzato con questa tecnologia e cornici ultrasottili che risaltano ulteriormente l’immagine. La dock per il collegamento alla TV include anche una pratica porta LAN che ti permette di raggiungere velocità superiori quando ti colleghi online.

Dunque, scegli quella che preferisci: la Nintendo Switch tradizionale a 223 euro o la nuova e spettacolare Nintendo Switch OLED a 300 euro. Per avere lo sconto ricordati prima di applicare il codice “CASA23”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.