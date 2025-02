Nintendo Switch 2 costerà un occhio della testa? Arriva la notizia ufficiale

L’arrivo della nuovissima Nintendo Switch 2, la console versatile che promette notevoli aggiornamenti dal modello precedente, è super atteso da tutti, fan e no. C’è però un aspetto non indifferente che sta preoccupando tutti coloro che stanno aspettando di mettere mani al portafoglio non appena disponibile: il prezzo.

Alcuni esperti hanno “profetizzato” che la console tanto attesa potrebbe essere lanciata a un prezzo di 400 dollari. Pochi o tanti? La risposta potrebbe trovarsi direttamente nel prezzo di lancio della prima Switch, a 300 dollari nel 2017. Il nuovo modello costerà un occhio della testa? La risposta a questa domanda scomoda è stata data.

A fornire qualche informazione in più sul tema è stato il numero uno dell’azienda, Shuntaro Furukawa, presidente di Nintendo: “Siamo consapevoli dell’aumento dell’inflazione e delle fluttuazioni dei tassi di cambio rispetto al 2017. Dobbiamo comunque considerare il prezzo accessibile che tutti i clienti si aspettano dai prodotti Nintendo. Quando consideriamo il prezzo dei nostri prodotti, riteniamo sia necessario considerare questi fattori da più angolazioni. Quindi stiamo valutando diversi aspetti e, al momento, non possiamo annunciare il prezzo ufficiale della Nintendo Switch 2“.

Nintendo Switch 2: quanto potrebbe costare veramente

La risposta di Shuntaro Furukawa non sembra aver colmato i dubbi. Quanto meno sembra aver calmato le preoccupazioni di chi pensava che la Nintendo Switch 2 sarebbe costata uno sproposito. Stando a quanto dichiarato da alcuni analisti del settore il suo prezzo potrebbe aggirarsi tra i 500 dollari, per i più pessimisti, e i 400 dollari, per gli ottimisti.

Nel frattempo, Mat Piscatella di Circana ha aggiunto che “i primi ad acquistare la console non saranno i più sensibili al prezzo” e che quindi “i prezzi possono sempre essere abbassati“ in seguito, con una politica di sconti successiva per recuperare gli utenti più attenti al risparmio.

Questa logica sottintende che la Nintendo Switch 2, nonostante un leak rivelò che sarà conveniente, potrebbe essere lanciata inizialmente a prezzo massimo, successivamente calmierato portandolo a un prezzo medio più accettabile dai più.