Segway-Ninebot ha appena presentato il primo robot rasaerba del marchio; si chiama Segway Navimow ed è destinato a rivoluzionare il mercato.

Segway-Ninebot: ecco il primo tosaerba smart, ma come funziona?

Il partner di Xiaomi, Segway-Ninebot, è stato relativamente tranquillo quest'anno, presentando solo pochi prodotti per il mercato asiatico e occidentale. Ora scopriamo che l'azienda era impegnata a creare un nuovo gadget più interessante. Di fatto, la società ha ora presentato un robot rasaerba denominato Segway Navimow.

Il robot tagliaerba è stato pubblicizzato come il robot tagliaerba intelligente più silenzioso al mondo. Il gadget elimina la procedura stressante coinvolta nella spinta manuale di un tosaerba. Di fatto, anche un tosaerba semovente o con guida a bordo ha bisogno di un essere umano al posto di guida.

Questo robot invece, può fare il lavoro “sporco” da solo semplicemente impostando un percorso predefinito mediante l'app proprietaria. Il terminale sarà in grado di aumentare anche l'efficienza della falciatura fino a sei volte. Navimow adotta il sistema di posizionamento a fusione EFLS (Exact Fusion Locating System) e utilizza il segnale satellitare tramite RTK (posizionamento differenziale in tempo reale) per ottenere il posizionamento preciso all'aperto con un dettaglio centesimale; può pianificare in modo indipendente il percorso di lavoro ottimale per realizzare un prato da Oscar.

Inoltre, Navimow integra anche una varietà di altre caratteristiche top: pensiamo al sensore per il posizionamento, alla navigazione inerziale, al contachilometri, alle informazioni geomagnetiche, al barometro differenziale; non di meno, può funzionare stabilmente anche quando il segnale del satellite è temporaneamente debole.

La sua tecnologia originale di arresto della lama proteggere i bambini o gli animali domestici giocherelloni. È inoltre dotato di un sensore ad ultrasuoni che è in grado di percepire l'ambiente circostante in tempo reale, evitare ostacoli in sicurezza, impedire collisioni e molto altro.

I quattro modelli della gamma sono i seguenti: H500E, H800E, H1500E e H3000E. Il Navimow dovrebbe essere in vendita il prossimo anno. Il primo ha un prezzo di € 1.199, mentre il secondo sarà venduto a € 1.499. Gli ultimi due, l'H1500E e l'H3000E, saranno venduti rispettivamente a € 1.999 e € 2.499.

