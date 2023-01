Niente più mal di schiena: sedia gaming PERFETTA anche per ufficio

Adori passare il tempo davanti al PC, ma non puoi fare a meno ti avere il mal di schiena a fine giornata? Di addio al dolore con questa comodissima Sedia da Gaming “Kitsune” di Newskill.

La puoi acquistare su Amazon allo straordinario prezzo di 120,05€ grazie all’offerta del 29% che ti fa risparmiare oltre 40€, non è un ottimo affare? Affrettati ad aggiungerla al tuo carrello e a completare l’ordine prima che termini o che finisca l’offerta.

Ricordati che se attivi un abbonamento Prime sul tuo account Amazon potrai usufruire in qualsiasi momento di spedizioni gratuite veloci in tutta Italia.

Bye bye mal di schiena con questa sedia gaming targata Newskill

Questa Sedia da Gaming ti permetterà di passare le ore alla scrivania unendo comodità e praticità. Infatti potrai finalmente dire addio al mal di schiena a causa di quella vecchia sedia e stare finalmente rilassato come se fossi seduto su una nuvola. Grazie anche alle rotelle potrai spostarti con facilità da una parte all’altra della stanza il che la rende più che comoda.

Naturalmente ne potrai regolare l’altezza in modo da poter scegliere la giusta posizione davanti alla scrivania oppure inchinarti all’indietro per essere più comodo fino a una inclinazione di 180°. Naturalmente il telaio di questa sedia ha una portata massima, ma non dovrebbe essere un problema per te dal momento che è di 150 kg.

Basteranno dai 10 ai 15 minuti per montarla grazie agli attrezzi forniti e potrai iniziare fin da subito a stare comodo. La sua copertura in similpelle la rende super facile da pulire, mentre i braccioli e il cuscino lombare la renderanno super comoda. Stai più che sicuro che appena provata sarà amore a prima vista.

Non aspettare ulteriormente e acquista subito su Amazon la tua Sedia da Gaming di Newskill soli 120,05€ grazie alla promozione del 29% di sconto.

Con Amazon Prime hai in qualsiasi momento spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.