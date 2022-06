Niente più confezioni aperte: le sigilli e le fai tornare come nuove

Sai tipo quando apri le patatine, non le mangi più e le rimetti in dispensa? Il giorno dopo sono diventate tutte umide e non sono più croccanti. Praticamente le devi buttare e questo non va bene. Come loro, anche tanti altri alimenti subiscono le stesse sorti ma se ti dicessi che puoi conservare ciò che non mangi alla perfezione?

In che modo, sigillando le buste in una semplice mossa e con un prodottino fantastico. In realtà su Amazon c’è questo kit con due gadget, li paghi pochissimo e li utilizzi allo sfinimento. Sicuramente li avrai visti su Instagram e Tik Tok perché hanno spopolato e beh, fattelo dire: ti bastano 14€ per farli diventare tuoi.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Due prodotti per sigillare le buste in una sola mossa

Da utilizzare sono semplicissimi, funzionano senza esitazione e ti sigillano tutte le buste che vuoi. Infatti puoi tenerli comodamente nel cassetto e perché no, portartene uno anche dietro così se mangi qualcosa fuori casa non rischi di riversare tutto quello che ti rimane in borsa o nello zaino.

In realtà questi due pezzi hanno due funzioni diverse: dal lato contrassegnato con il “+” sigillano termicamente mentre dal lato contrassegnato con il “–” ti permettono di aprire tutte le confezioni che vuoi senza rischiare di romperle o strappare più di quanto dovresti. Per utilizzare le parti sigillanti ti basta infilare al loro interno due semplicissime batterie.

Come lo metti in azione? Premi le due estremità per 2/5 secondi e poi lo utilizzi sulla confezione che vuoi e ottieni risultati istantanei.

Insomma, sono una sciocchezza ma scommetto che ti torneranno molto utili. Li vuoi? Approfitta subito della vendita su Amazon, compri questi due prodottini a soli 14€ in un colpo solo. Le spedizioni, come ti dicevo, sono completamente gratuite se hai un abbonamento Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.