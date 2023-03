Niente più cavi in giro con il caricatore wireless INIU, ora a MENO di 10€

Se hai uno smartphone, delle cuffiette o uno smartwatch che possiedono la tecnologia di ricarica wireless, allora questa offerta è su misura per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il caricatore wireless INIU a soli 9,99 euro, invece che 21,97 euro, applicando il coupon in pagina.

Ebbene sì, questo prezzo si avvicina moltissimo al minimo storico, per cui devi essere super veloce per beneficiare di questa offerta. Questo pad di ricarica wireless ti permette di ridare energia a tutti i tuoi dispositivi dotati di questa tecnologia. È compatibile con tantissimi modelli ed è completamente sicuro.

Caricatore wireless INIU: niente cavi e ricarica super

Certamente una delle cose più interessanti di un caricatore wireless è la possibilità di non avere più cavi in giro. Infatti basta appoggiare il tuo dispositivo, come uno smartphone sul pad, e incomincerà a ricaricarsi in un istante. La spia intelligente si attiva per indicarti se hai posizionato il dispositivo nel modo giusto e la luce si adatta alle condizioni ambientali. Così non ti dà fastidio ad esempio quando stai dormendo.

Il design compatto ti permette, non solo di metterlo ovunque, occupando pochissimo spazio, ma anche di portarlo sempre con te. Non ha una ventola di raffreddamento ma una tecnologia che gli permette di non superare una temperatura critica. Per cui non fa rumore e lo puoi tenere vicino al letto. E poi protegge i tuoi dispositivi evitando di surriscaldarli. La sua ricarica da 15 W ti consente di ricaricare in pochissimo tempo anche il nuovissimo iPhone 14.

Approfitta anche tu di questo incredibile sconto del 41% e portati a casa questo dispositivo eccezionale a pochissimo. Fai presto perché ovviamente l’offerta durerà un soffio. Per cui vai adesso su Amazon e acquista il tuo caricatore wireless INIU a soli 9,99 euro, invece che 21,97 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine ora lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.