Fastweb ha deciso di aggiungere per 3 mesi il doppio dei Giga previsti per le tariffe in 5G della gamma NeXXt Mobile a partire da meno di 8 euro al mese.

NeXXt Mobile Promo Summer: i dettagli

Le due promo che godono di questa aggiunta di internet sono le seguenti:

NeXXt Mobile : prevede 140 Giga per tre mesi, minuti illimitati verso tutti sia fissi che mobili, 100 SMS sempre verso tutti a soli 7,95 euro mensili .

: prevede per tre mesi, minuti illimitati verso tutti sia fissi che mobili, 100 SMS sempre verso tutti a soli . NeXXt Mobile Maxi: la versione maggiorata della promo di base prevede invece con la Promo Summer ben 200GB di internet in 5G, minuti illimitati sempre verso tutti e 100 SMS a 10,95 euro al mese.

Nel costo mensile per entrambe le offerte sono inclusi 4 Giga di traffico internet, 500 minuti di chiamate e 100 SMS da utilizzare ogni mese in tutta Europa, Regno Unito e Svizzera.

Entrambe le promo possono essere addebitate sia su credito residuo che su metodo di pagamento automatico come carta di credito o conto corrente. Inoltre, al termine del trimestre promozionale i dati disponibili saranno rispettivamente pari a 70GB e 100GB per le due tariffe.

Costi ed altro

Le due offerte telefoniche in Promo Summer godono di attivazione e spedizione gratuita della SIM a casa. L'unica spesa da sostenere la prima volta è pari alla mensilità che varia a seconda della promo acquistata. Inoltre, l'iniziativa Promo Summer che raddoppia i Giga è disponibile solo fino al 15 Giugno 2021.

