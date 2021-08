Le Fastweb NeXXt Mobile 5G sono le promozioni del virtuale disponibili sia in portabilità che per chi ha bisogno di una nuova utenza.

Fastweb NeXXt Mobile: i dettagli

Le due offerte telefoniche disponibili a catalogo partono da meno di 8 euro al mese ed arrivano fino a massimo 10,95 euro mensili. Entrambe le tariffe non possiedono alcun vincolo contrattuale e sono le seguenti:

NeXXt Mobile : gode di 90 Giga di traffico dati in 5G , minuti illimitati verso tutti e 100 SMS a 7,95 ogni mese .

: gode di di traffico dati in , minuti illimitati verso tutti e 100 SMS a . NeXXt Mobile Maxi: mette a disposizione dell'utente ben 150 Giga di internet in 5G, minuti senza limiti verso tutti gli operatori nazionali e 100 SMS a 10,95€ al mese.

Fastweb è l'unico operatore a dare, per ambedue le promo, ben 4 Giga, 500 minuti e 100 SMS da usufruire in roaming in Svizzera, Regno Unito e in tutti i Paesi dell'Unione Europea. ICOmpreso nel canone mensile della tariffa troviamo anche l'abbonamento a Discovery+ per 3 mesi. Al termine di questa promozione è possibile continuare a usufruire del servizio oppure disdirlo senza costi.

Costi ed altro

NeXXt Mobile e la versione Maxi non hanno nessun contributo iniziale da dover corrispondere. Le due offerte telefoniche sono disponibili, salvo eventuali proroghe, fino al 17 Agosto 2021. Inoltre, possono essere attivate sia online che nei negozi abilitati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Fastweb

Tariffe