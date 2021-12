Arriva Tudum di Netflix: un sito web ricco di contenuti esclusivi

Quando si parla di servizi di streaming si pensa quasi sempre a Netflix. In queste ore il colosso statunitense presenta “Tudum“, il nuovo sito web di Netflix pensato per raccogliere news, informazioni, dietro le quinte, novità e tanti contenuti esclusivi su film, serie TV, documentari e originals presenti nell'infinito catalogo di Netflix.

Per il colosso Tudum è un “luogo per scoprire ancora di più sui tuoi contenuti Netflix preferiti“: infatti, ad esempio, gli utenti avranno modo di scoprire in quali altri film sono stati impegnati gli attori di “The Witcher” oppure se “Maid” è basata su una storia vera.

Netflix lancia il sito web “Tudum” con contenuti esclusivi

All'interno del sito, inoltre, verranno aggiunte interviste e tante informazioni aggiuntive sui contenuti più popolari sulla piattaforma; si tratta di un modo per addentrarsi ancora più a fondo dietro la storia che ha dato via a una nuova serie TV o alle particolari scelte di cast durante la registrazione di una scena ad alto contenuto di azione.

Tudum, il cui nome proviene direttamente dal motivetto sonoro che accompagna ogni contenuto Netflix originals, è stato presentato in queste ore dal Chief Marketing Officer, Bozoma Saint John, che non nasconde l'eccitazione data dall'introduzione di Tudum “ai fan che potranno immergersi più a fondo nelle storie che amano, alimentare le loro ossessioni e iniziare nuove conversazioni.”

Il sito, purtroppo solo in lingua inglese, è disponibile fin da subito.