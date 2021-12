Netflix quest'anno ti regala un Natale indimenticabile

Come ogni anno Netflix sa che il periodo delle feste che sta per arrivare sarà dedicato al riposo e alla famiglia. Ecco perché anche quest'anno regalerà un Natale indimenticabile a tutti i suoi abbonati. E chi non lo è potrà approfittare della prova gratuita e, successivamente, di un piano in abbonamento davvero vantaggioso. Scopriamo ora quali sono le serie TV e i film che il colosso dello streaming on demand ha in serbo sul suo catalogo per questo mese davvero speciale.

Un Natale ricco di serie TV e film con Netflix

Sono davvero tante le serie TV e i film che Netflix ha in programma di inserire a catalogo lungo tutto il mese di dicembre 2021. Anche per questo è difficile trovare i contenuti che arricchiranno il periodo di queste feste. Ecco perché è necessaria una selezione di tutte le serie TV e i film a tema che potranno allietare le vostre giornate di riposo, al calduccio e in famiglia. Scopriamo tutti i titoli più entusiasmanti ed emozionanti che vi terranno incollati allo schermo.

Partiamo da una commedia davvero esilarante: Single per sempre?. Vi farà morire dalle risate e vi emozionerà davvero scoprendo se Peter rimarrà per sempre single. Sboccerà l'amore tra lui e la personal trainer in un appuntamento al buio organizzato da sua mamma?

Non poteva mancare anche Love Hard, una divertente commedia Netflix che racconta di una ragazza di Los Angeles sfortunata in amore. Dopo aver conosciuto un ragazzo della East Coast su un'app di incontri decide di fargli una sorpresa in occasione delle festività. Cosa farà quando scoprirà di essere stata ingannata?

Natale con il babbo, invece racconta di quattro sorelle che ritroveranno il piacere di stare insieme e unite solo quando il loro padre tornerà questo Natale dopo essere stato lontano dalla famiglia per tanto tempo. Diversa invece la trama di Natale in California – Luci della città, film che racconta di una bella storia d'amore in fattoria tra Callie e Joseph che verrà messa in pericolo dal ritorno obbligato e improvviso di Joseph in città.

Il 21 dicembre uscirà A 1000km dal Natale. Una divertente commedia che racconta l'odio profondo di Raúl per il Natale che passa ogni anno su una spiaggia lontano da tutti. Questo però sarà un anno differente a causa di un imprevisto. Riuscirà a superare il periodo dell'anno che odia di più?

Il 24 dicembre su Netflix arriva l'amore con Christmas Flow – Gli opposti si innamorano. Tra un'intraprendente giornalista e un famoso rapper sboccia l'amore. È palese che sono molto diversi quindi tutti ci chiediamo: funzionerà questa relazione tra i due?

Se invece volete passare una serata avvolti tra tensione e mistero allora non dovete perdervi la serie TV Netflix, Elves. Una famiglia per ricucire i rapporti si trasferisce per le feste natalizie su un'isola dell'arcipelago danese. Lì però incontrerà non solo una comunità particolarmente religiosa, ma anche delle pericolose creature che vivono nella foresta.