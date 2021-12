Netflix gratis su Android: attenzione a questa bufala su Google

Da diverse ora c'è una notizia che sta spopolando sul web, spinta anche sul feed di Google. Molti ne stanno parlando, ma in realtà l'informazione trasmessa dal titolo non è quel che sembra. “Netflix diventa gratis sui dispositivi Android: il comunicato ufficiale fa impazzire gli utenti” è il titolo di questa bufala che sta disorientando molti. In realtà le cose sono un po', meglio dire tanto, differenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli che hanno fatto infuriare non pochi lettori che si sono imbattuti con grande speranza in questa, in parte, falsa notizia.

Netflix gratis su Android è una bufala

Precisiamo, specificando che questa notizia in parte è vera e in parte non lo è. Stando al titolo, Netflix avrebbe trasformato il suo servizio di streaming on demand in un servizio gratuito per gli utenti Android. Questo è falso, perché sfidiamo chiunque ad accedere gratuitamente al catalogo del colosso statunitense, oltre al periodo di prova, gratuitamente. Tuttavia la notizia è anche vera, ma solo se viviamo in uno specifico Paese africano.

Infatti, solo per chi risiede Kenya sarà possibile accedere al catalogo Netflix senza dover sottoscrivere alcun abbonamento mensile. In pratica il colosso dello streaming si sta accollando il costo di 7,99 euro al mese per qualsiasi utente decida di scaricare l'app dal Play Store di Google e di iscriversi alla piattaforma. Peccato però che la connessione internet lì non sia delle migliori, tanto che per scaricare un film si è calcolato serva circa un'ora, quando in Italia ci vogliono in media 18 minuti.

A conferma che la notizia nella nostra penisola non sia reale, ci sono le pagine social di Netflix Italia. In nessuna di esse viene riportato il fatto che questo servizio sarà gratuito per gli utenti Android. Quindi, lo scoop che ha fatto impazzire molti forse ha sortito l'effetto contrario, ovvero una pazzia dovuta alla rabbia di aver ancora una volta scoperto informazioni fuorvianti che però vengono fatte girare in rete anche sul feed di Google.

Insomma, Netflix è in vena di regali, ma si parla di nuove serie TV e film dedicati proprio al periodo delle feste che sarà davvero ricco di contenuti. Questo, lo ricordiamo, per indorare la pillola visto che per tutti i clienti sono previsti importanti aumenti alle tariffe di abbonamento.