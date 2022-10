Netflix: se rispondi a questo SMS perdi soldi e account

Fai molta attenzione perché in questi giorni potresti ritrovarti con l’account Netflix cancellato e senza più denaro. Sarebbe questo il risultato di una campagna smishing che si sta diffondendo a macchia d’olio tra gli utenti abbonati alla famosa piattaforma di streaming on demand.

La truffa online si serve del colosso statunitense per mettere sotto scacco la potenziale vittima. Come in ogni attacco smishing, il mezzo utilizzato per il raggiro è un SMS che spinge l’utente all’azione e così a perdere account e soldi. Perciò occorre tenere gli occhi bene aperti e riconoscere il pericolo.

In questo articolo vedremo il testo dello strano SMS nei dettagli, perché è pericoloso e come difendersi dagli attacchi smishing ormai sempre più frequenti. Ovviamente, il primo consiglio che ti diamo è quello di installare sui tuoi dispositivi un sistema antivirus efficiente ed efficace contro qualsiasi minaccia del Web.

Tra i tanti in commercio, Bitdefender Total Security è tra i migliori perché include anche una potente difesa contro attacchi phishing (email) e smishing (SMS) di questo tipo. Attivandolo non dovrai più temere falsi SMS o email come quello che sembra essere stato inviato da Netflix di questi giorni.

Netflix è l’esca di una pericolosa truffa SMS

La prima arma di difesa contro attacchi phishing e smishing è la conoscenza. Perciò è pressoché fondamentale riconoscere il finto SMS che usa Netflix come esca per aggirare milioni di utenti in tutto il mondo. Ecco quindi il testo del pericoloso messaggio di testo:

Netflix: scadenza del tuo abbonamento, da aggiornare imperativamente. Il tuo ultimo pagamento è stato rifiutato, conferma i tuoi dati di pagamento o il tuo account verrà sospeso.

Come in ogni campagna fraudolenta, i cybercriminali spingono la vittima all’azione con un messaggio di allarme. In questo caso si fa leva sulla possibilità di non poter più accedere ai contenuti della piattaforma a causa di un mancato pagamento.

Al testo segue un link che rimanda a una pagina clone che, per grafica e contenuto, è molto simile a quella ufficiale di Netflix. Essendo però falsa, registrerà i tuoi dati di accesso, molto probabilmente da quando inizi a digitare, attraverso un keylogger.

Netflix, sulla sua pagina ufficiale, ricorda che non verranno mai inviate richieste di aggiornamento dei dati personali tramite email o SMS. Perciò, se anche tu sei o sarai il destinatario di un messaggio simile, sappi che ti trovi di fronte a una vera e propria truffa online.

Proteggiti in modo completo da qualsiasi minaccia del Web grazie a Bitdefender Total Security. La sua suite di protezione è la numero uno al mondo e garantisce un sistema sicuro in grado di eliminare qualsiasi pericolo, anche il più recente.

