Netflix: a marzo 2025 dovrai dire addio a questi fantastici titoli

Netflix ha in programma di cancellare tantissimi contenuti a marzo. Questa notizia potrebbe sconvolgere alcuni che vorrebbero poter guardare il proprio titolo preferito all’infinito. In realtà, la piattaforma è solita eliminare film, serie, show e docuserie quando questi non producono più le visualizzazioni sperate o semplicemente quando cambia il copyright per certi contenuti.

Tra i titoli in cancellazione purtroppo compare anche la serie di film Fast & Furious e tra le serie TV la storica e divertente Detective Monk. A questi due titoli famosissimi si aggiungono anche le due pellicole delle Tartarughe Ninja. Insomma, un mese di lutto a marzo per molti contenuti che non avremmo mai voluto dover salutare, probabilmente per sempre.

Netflix: i titoli che saranno cancellati a marzo

Netflix a marzo ha in programma di arricchire il catalogo con tantissime novità. Nel frattempo però ha in programma di fare spazio cancellando diversi titoli, alcuni particolarmente apprezzati. Ecco l’elenco completo delle cancellazioni in vista con l’ultimo giorno disponibile alla visione prima dell’eliminazione definitiva.

1 marzo 2 Fast 2 Furious | Film I famelici | Film

2 marzo Old | Film The Fast and The Furious: Tokyo Drift | Film

3 marzo Braccialetti rossi | Serie TV Loo Loo Kids: Le avventure musicali di Johny e i suoi amici | Serie TV Kids Fast & Furious – Solo parti originali | Film Angu Vaikuntapurathu (Malayalam) | Film

4 marzo Fast & Furious 5 | Film

6 marzo Fast & Furious 7 | Film

7 marzo Champions | Serie TV The Fate of the Furious (Fast & Furious 8) | Film Tartarughe Ninja | Film Tartarughe Ninja 2: Fuori dall’ombra | Film

8 marzo Fast & Furious – Hobbs & Shaw | Film

10 marzo Uno di noi | Film

14 marzo Detective Monk | Serie TV

24 marzo PUI PUI | Serie TV Kids