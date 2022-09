Netflix, tutte le novità in arrivo a ottobre 2022

Tra le tantissime piattaforme di streaming on demand, Netflix da sempre è stata quella che sforna più contenuti ogni mese. Ottobre 2022 non farà eccezioni. Perciò mettiti comodo e aspettati novità davvero interessanti lungo tutto il mese entrante.

Saranno tantissimi i film e le serie TV che verranno resi disponibili in una programmazione sapiente lungo tutto ottobre 2022. Uno degli aspetti vincenti di questa piattaforma è che hai solo l’imbarazzo della scelta.

Tutti, dai più grandi ai più piccoli, possono trovare contenuti adatti a loro. Netflix è così: avvincente, emozionante, melanconico, spaventoso, sportivo, educativo, ad alta tensione e chi ne ha più ne metta. Insomma, ce n’è per tutti i gusti.

Vediamo quindi tutti i contenuti in arrivo durante tutto il mese di ottobre 2022 che ci avvicina all’inverno e alle piacevoli serate sul divano con una bella copertina per tenerci al calduccio. Film e serie TV non mancheranno di certo.

Netflix: tutti i film in arrivo a ottobre 2022

Iniziamo subito con tutti i film in arrivo su Netflix durante il mese di ottobre 2022. Ci sono davvero tantissimi titoli, uno più avvincente dell’altro. Alcuni sono molto attesi dai fan che non vedono l’ora di gustarseli a casa o in portabilità. Ecco l’elenco completo:

1 ottobre 2022

Memorie di una geisha

Diario di una tata

Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Per Lanciarsi dalle Stelle

Mr. Harrigan’s Phone

Togo

Old People

La ragazza più fortunata del mondo

The Redeem Team: le Olimpiadi della riscossa

La parte della sposa

La maledizione di Bridge Hollow

L’accademia del bene e del male

Descendant

La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro

The Good Nurse

Rapiniamo il Duce

Cici

Oltre l’universo

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Serie TV in arrivo sulla piattaforma a ottobre 2022

Ora vediamo tutte le serie TV in arrivo a ottobre 2022. Dopo un settembre su Netflix davvero entusiasmante e ricco di sorprese, anche il prossimo mese non sarà di meno. Perciò non prendere troppi appuntamenti, altrimenti rimarrai indietro con la visione. Ecco l’elenco completo: