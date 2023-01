Netflix: tutti i film e le serie TV in arrivo a febbraio 2023

Netflix, nonostante stia affrontando un momento particolarmente difficile, continua ad arricchire il suo catalogo. Il colosso dello streaming sta perdendo terreno, forsanche per i suoi prezzi elevati, la lotta agli account condivisi e alcune serie TV non proprio azzeccate.

Tornando a Netflix, c’è da dire che i contenuti non mancano di certo. Hai solo l’imbarazzo della scelta. Perciò se sei un amante di questa piattaforma non ti resta che dare un’occhiata a tutti i film e le serie TV in arrivo durante tutto il mese di febbraio 2023.

Netflix: tutte le serie TV in arrivo a febbraio 2023

Iniziamo con le serie TV in arrivo a febbraio 2023 su Netflix:

1 febbraio 2023

I milioni di Gunther (Docuserie)

Detective Conan: The Culprit Hanzawa (Anime)

Make my Day (Animazione)

Freeridge (Commedia)

The Exchange (Drama)

You (Thriller, Stagione 4)

Mio papà va a caccia di alieni! (Animazione)

Love to Hate You (Drama)

Corso accelerato sull’amore (Drama)

Full Swing – Una stagione di golf (Docuserie)

La legge di Lidia Poët (Dramma)

The Upshaws (Commedia, Terza parte)

Outer Banks (Avventura, Stagione 3)

Tutti i film in arrivo a febbraio 2023

Continuiamo ora con tutti i film in arrivo a febbraio 2023 su Netflix:

3 febbraio 2023

True Spirit (Drammatico)

Lupo vichingo (Horror)

Dalla paura all’amore (Drammatico)

Bill Russell – La leggenda dell’NBA (Documentario)

Da me o da te (Commedia romantica)

Le nostre strade (Drammatico)

Re/Member (Horror)

Unlocked (Crime)

Insomma, ti aspetta un mese davvero entusiasmante e ricco di contenuti. Se ancora non hai terminato di vedere tutte le novità Netflix di gennaio 2023 sbrigati, perché mancano ancora pochi giorni a febbraio.

