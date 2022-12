Netflix: a gennaio 2023 ti aspettano tantissime novità

Il nuovo anno è ormai alle porte. Sei pronto a goderti tutte le novità di Netflix in programma per il mese di gennaio 2023? No, non stiamo parlando della lotta agli account condivisi, ma di tutti i film e le serie TV che presto approderanno a catalogo.

In questo modo risparmierai tantissimo e ti assicurerai tutti i contenuti Netflix disponibili e in arrivo a gennaio. Sono diversi i titoli attesissimi dal pubblico. Forse anche tu non vedi l’ora di vedere qualche film o serie TV. Quindi scopriamo il calendario completo del colosso dello streaming.

Netflix: tutti i film e le serie TV in arrivo a gennaio 2023

Ora concentriamoci su tutti i film e le serie TV in arrivo a gennaio 2023 su Netflix. In teoria ci sono sei giorni di ferie che puoi ancora sfruttare per goderti un sano e concentrato intrattenimento. I contenuti in arrivo vanno a soddisfare tutti i gusti e le esigenze. Scopriamoli insieme.

Film in arrivo

6 gennaio 2023

The Pale Blue Eye – I del itti di West Point

10 gennaio 2023

Kai, l’autostoppista con l’accetta 11 gennaio 2023

Ruido – Una voce che non si spegne 13 gennaio 2023

Dog Gone – Lo straordinario viaggio di Gonker 20 gennaio 2023

Jung_E 27 gennaio 2023

You People 31 gennaio 2023

Pamela, a Love Story

Serie TV in arrivo

1 gennaio 2023

Caleidoscopio Sguardo indiscreto 4 gennaio 2023

Madoff – Il mostro di Wall Street La vita bugiarda degli adulti 5 gennaio 2023

Totenfrau – La signora dei morti Copenhagen Cowboy Ginny & Georgia (Stagione 2) 9 gennaio 2023

I binari del destino

I binari del destino 11 gennaio 2023

Sexify (Stagione 2) 12 gennaio 2023

13 gennaio 2023

Sky Rojo (Stagione 3) Break Point Trial by Fire – Un fuoco che non si spegne 19 gennaio 2023

Junji Ito Maniac That ’90s Show 20 gennaio 2023

Candidato unico Bling Empire: New York 21 gennaio 2023

Alchemy of Souls 27 gennaio 2023

Lockwood & Co.

