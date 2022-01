Netflix: se sei abbonato al servizio fai attenzione a questa email

Hai attivo un abbonamento al servizio video streaming on demand di Netflix? Se la risposta è sì, allora devi prestare attenzione a una brutta email che mette in pericolo i tuoi dati personali di accesso alla piattaforma e, soprattutto, la tua carta di credito. Il rischio è quindi quello di trovarsi addebitati costi indesiderati e mai approvati. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come difendersi da questo attacco phishing.

Netflix: utenti sotto attacco phishing per una nuova mail truffa

Sono parecchi gli utenti che in questi primi giorni del 2022 hanno denunciato una nuova mail truffa. Riguarda proprio il servizio streaming on demand in abbonamento di Netflix. Il contenuto, per grafica e stile, sembra proprio corrispondere alle notifiche che invia il colosso americano quando vuole avvisarci dell'uscita di una nuova serie TV o di un nuovo film disponibile sulla piattaforma.

Tra l'altro i cybercriminali hanno scelto il momento giusto sfruttando il panico di molti clienti alla notizia che Netflix attuerà politiche dure per combattere la piaga degli account condivisi. Diffondendo la truffa proprio in questi giorni i criminali sperano che sembri ancora più reale aumentando così il numero delle vittime.

Un problema di fatturazione

Il tono di questa email è completamente differente rispetto a quelle solitamente inviate da Netflix. Infatti, i cybercriminali hanno realizzato un sistema molto sottile per potersi appropriare dei dati personali e di quelli della carta di credito dei poveri abbonati al servizio. In pratica, questi vengono spinti ad “aggiornare le proprie informazioni personali” a causa di un disguido. In pratica si tratterebbe di un “problema di fatturazione“.

Ovviamente sul piatto della bilancia, per spingere l'utente a cliccare sul link e compilare il format proposto nella pagina truffaldina, viene messo il ban dell'account. Ciò comporterebbe l'impossibilità di utilizzare il servizio di streaming on demand Netflix. Come avrete capito, trattandosi di una truffa, niente di tutto quello indicato nella mail è vero. Perciò è fondamentale evitare di cliccare sul link indicato e lasciarsi convincere dal comunicare i propri dati personali.

Così facendo eviterete che sulla vostra carta di credito siano addebitati costi indesiderati a vostra insaputa con formule in abbonamento truffaldine. Per riconoscere questa truffa phishing che sta mietendo già molte vittime occorre seguire alcuni consigli: