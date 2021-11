Netflix: ecco i contenuti in arrivo nelle prossime settimane

Con Netflix non ci si annoia mai. Ogni settimana qualche novità ci annuncia che è in programma una nuova serie TV, oppure ne sarà cancellata un altra o che la nostra preferita avrà un seguito. In questo articolo vedremo quali sono i titoli in arrivo in questi giorni e nelle prossime settimane. Il colosso dello streaming ci ha già anticipato in esclusiva le serie TV e i film che saranno disponibili tra il 23 novembre e il 7 dicembre. Scopriamo insieme tutti i dettagli e prepariamoci a emozionarci davvero tanto con questi incredibili contenuti.

Ecco i contenuti in arrivo nei prossimi giorni su Netflix

Che siano film, serie TV, mini serie o docu-serie, Netflix quasi ogni settimana arricchisce di contenuti il suo catalogo online disponibile a tutti coloro che hanno un abbonamento attivo. La fine del mese di novembre e i primi giorni di dicembre saranno davvero caldi, proprio perché sono in programma alcune uscite davvero speciali. Tra queste non possiamo dimenticarci di menzionare La Casa di Carta 5 Volume 2 che uscirà il 3 dicembre 2021. Si tratta degli ultimi cinque episodi che determineranno la fine di questa serie TV. Ma non è la sola a essere attesa dal pubblico esigente.

Quanti si sono innamorati del dottor Max Goodwin e della dottoressa Helen Sharpe. La prima stagione di New Amsterdam ha davvero toccato il cuore di tantissimi fan che hanno apprezzato molto la sua trama drammatica, ma allo stesso tempo ricca di suspense e azione. Siamo felici di confermarvi che New Amsterdam 2 è in arrivo su Netflix l'1 dicembre.

Mercoledì invece sarà la volta di True Story, una miniserie anticonformista e provocatoria che promette molto bene. “Un comico di fama internazionale cerca disperatamente una via d'uscita quando una serata con il fratello a Filadelfia minaccia di rovinare la sua carriera… e non solo“.

Concludiamo con Elves, una serie TV capace di mettere i brividi e inquietare chiunque, anche i più insensibili. La prima stagione è in arrivo domenica. “Un'adolescente e la sua famiglia precipitano in un incubo quando scoprono che l'isola che hanno scelto per le vacanze di Natale è infestata da creature minacciose“.

I film in arrivo tra novembre e dicembre

Passiamo ora in rassegna i due film che usciranno a catalogo Netflix prima della fine di novembre. La critica li sta annunciando da tempo e alcuni li sta anche osannando. Sapranno mantenere la promessa e soddisfare le esigenze degli abbonati al colosso dello streaming on demand? Lo scopriremo solo guardandoli.

Il primo a uscire mercoledì 24 novembre è Bruised – Lottare per vivere. Un concentrato di azione, emozioni forti e anche arti marziali. Insomma, un film dove i combattimenti all'ultimo sangue non mancheranno. “Diversi anni dopo un'umiliante sconfitta, una lottatrice di arti marziali ha un'ultima occasione di redimersi quando il figlio torna inaspettatamente nella sua vita“.

Infine non vediamo l'ora di assistere alle titaniche imprese dell'intrepido alpinista nepalese Nimsdai Purja. La sua sfida? Scalare le 14 ottomila del mondo in sette mesi. 14 vette: scalate ai limiti del possibile sarà disponibile dal 29 novembre.