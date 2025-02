Netflix ha annunciato una lista di film e serie TV hindi per il 2025

“Non ci sono dubbi, la Hollywood indiana ormai compete con il cinema americano grazie ai suoi numerosi e appassionanti film di ogni genere”, ha dichiarato Netflix. Proprio per questo che la piattaforma di streaming live e on demand più diffusa al mondo ha annunciato una lista di film e serie TV hindi per il 2025 che farà sognare tutti gli appassionati del genere.

Bisogna ammetterlo, i titoli hindi stanno prendendo sempre più piede anche tra i contenuti seguiti dagli utenti italiani. Probabilmente sarà per l’azione, le storie romantiche e quello stile inconfondibile. Al momento però non sappiamo ancora quali titoli arriveranno a “scaffale” sulla piattaforma italiana con certezza, ma è sempre interessante scoprire cosa potremmo aspettarci durante questo nuovo anno.

Nonostante Netflix sta cancellando diversi contenuti a febbraio 2025, il fatto che diversi generi possano essere disponibili agli abbonati dimostra il costante lavoro di crescita della piattaforma.

Netflix annuncia i titoli hindi in arrivo nel 2025

Ecco quali sono i titoli hindi annunciati da Netflix India in programma per tutto il 2025. Di alcuni sappiamo anche la data di uscita ufficiale, mentre per altri ancora non ci sono tempistiche ufficiali.

Film Hindi 2025

Nadaaniyan

Jewel Thief – The Red Sun Chapter

Dhoom Dhaam (14 febbraio 2025)

Aap Jaisa Koi

Toaster

TEST

Serie TV e Show Netflix Hindi 2025

Dabba Cartel (28 Febbraio 2025)

The Royals

Mandala Murders

The Bads of Bollywood

Vir Das Fool Volume

Dining with the Kapoors

Saare Jahan Se Achcha

Super Subbu

Delhi Crime | Stagione 3

Khakee: The Bengal Chapter

Kohrra | Stagione 2

Rana Naidu | Stagione 2

Akka

Glory

The Great Indian Kapil Show | Stagione 3

Questi titoli promettono un intrattenimento ancora più completo su Netflix. La speranza per tutti gli appassionati del genere hindi è che possano arrivare anche in Italia per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming live e on demand.

Nel frattempo, durante a febbraio 2025 sono in programma tantissimi titoli su Netflix.