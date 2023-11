Nespresso Vertuo Pop per 4 tipi di caffè ed esperienza MAGICA (-40%)

Caffè di tutte le lunghezze e tipologie, con Nespresso Vertuo POP è la tua quotidianità. Questa macchinetta firmata De’Longhi ti permette di avere a casa o in ufficio un mondo di possibilità senza rinunciare alla qualità, dopotutto lo sappiamo che il marchio offre soltanto il meglio. Piccola, bella ed innovativa: una volta che la provi non torni indietro.

Visto il Black Friday in corso su Amazon, non te la posso non suggerire: approfitta dello sconto complessivo del 40% sul prezzo di listino per farla tua a soli 59€. Non avrai occasione migliore. Acquista subito.

Le spedizioni, come sempre, sono sia gratuite che veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Nespresso Vertuo POP, la macchina da caffè che soddisfa ogni esigenza

Un vero e proprio prodotto di design che non si fa scappare nulla. Il successo di Vertuo POP sta nel poter soddisfare tutte le tue voglie quindi non solo la classica tazzina di caffè ma anche bibite e varie lunghezze di erogazione. Grazie alle sue capsule speciali e uniche godi di un’esperienza di alta qualità ogni volta che ne hai voglia.

In modo specifico, questo prodotto di Nespresso è diverso da tutti quelli sul mercato. Anzitutto è intelligente perché riconosce in automatico la capsula che metti al suo interno ma poi ti consente di avere una bibita calda e perfetta sempre e comunque.

Hai a disposizione 4 differenti erogazioni in base alla capsula che scegli. Ad esempio hai quella ristretta ma anche quella lunga da tazza per avere qualcosa di caldo da bere quando fa più freddo. In confezione trovi una raccolta di 12 capsule per testare fin da subito tutte le possibilità.

Raccoglitore per goccia regolabile, contenitore dell’acqua capiente, dimensioni compatte.

Cosa aspetti? Collegati al volo su Amazon per approfittare del Black Friday e acquistare la tua Nespresso Vertuo Pop a soli 59€ grazie allo sconto.

