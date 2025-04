 Nespresso by Krups Inissia: caffè di alta qualità a casa

Quanto è buono l’espresso del bar? Per fortuna ora è possibile avere caffè ottimo anche a casa, grazie alle macchinette ad uso domestico come la Nespresso by Krups Inissia XN1005. Si tratta di una macchina da caffè compatibile con le capsule Nespresso, progettata per offrire un’esperienza di caffè di alta qualità. Questo modello è caratterizzato da un design moderno e colorato, disponibile in vari colori, tra cui il rosso Ruby Red, che lo rende un elemento decorativo per qualsiasi cucina. Oltre che fonte di energia la mattina.

Su Amazon trovi questa bellissima macchina del caffè al -34% a soli 78,99 euro, invece di 119,99 euro.

Nespresso by Krups Inissia XN1005

La macchina Nespresso by Krups Inissia XN1005 è dotata di una pressione di 19 bar, che garantisce un estratto di caffè perfetto e ricco di crema. Il sistema di riscaldamento Thermoblock consente un riscaldamento rapido, rendendo la macchina pronta all’uso in soli 25 secondi. La capacità del serbatoio dell’acqua è di 0,8 litri, sufficiente per diverse preparazioni senza dover essere riempito frequentemente.

La macchina Inissia XN1005 ha un consumo energetico efficiente, con una classe energetica A++, che riduce i costi energetici e contribuisce a un impatto ambientale minore. Inoltre, dispone di un sistema di spegnimento automatico dopo 9 minuti di inattività, che aiuta a risparmiare energia.

Il funzionamento è semplice grazie all’interfaccia intuitiva con due pulsanti, che permettono di selezionare facilmente tra due lunghezze di caffè: espresso e caffè lungo. La macchina include anche un cassetto per raccogliere le capsule usate e un vassoio per raccogliere le gocce, facilitando la pulizia e la manutenzione.

La Nespresso by Krups Inissia XN1005 è una scelta ideale per chi cerca una macchina da caffè compatta, facile da usare e con un design accattivante e in sconto.