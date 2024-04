Nespresso Citiz è la macchinetta per un caffè che sa di BAR a casa (-26%)

Ci sono tante macchinette in circolazione ma se vuoi un modello che non solo sia bello a vedersi ma anche ottima in termine di espressi, ti presento Nespresso Citiz. Bellissima nel design e altrettanto ottima nell’operato. Con i suoi lineamenti moderni sta bene in qualsiasi cucina anche perché occupa veramente poco posto rispetto ad altri modelli.

Nespresso Citiz, il caffè che ti fa sentire al bar direttamente a casa

Nespresso Citiz è una macchinetta che appartiene alla linea Original del marchio e che ha quel qualcosa in più. Rispetto ai modelli basi, infatti, ha un serbatoio più capiente, da un 1 litro in totale, per ritardare ancora di più le ricariche.

Il funzionamento rimane invariato: scegli la tua capsula preferita, inseriscila e fai partire l’erogazione. Si adatta ai gusti di tutta la famiglia visto che ha due lunghezze di erogazione personalizzabili per usarla sia con espresso e ristretto che con bibite come ginseng e nocciolino (da acquistare di marchi compatibili).

La pompa ha una pressione da 19bar che è ottimale per una tazzina gustosa e cremosa ad ogni ora della giornata. Il riscaldamento, giusto per dirtelo, è velocissimo e c’è anche lo spegnimento automatico.

