Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS: macchina del caffè in OFFERTA su Amazon (-39%)

La macchina da caffè Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS ti permette di preparare dell’ottimo caffè, e altri tipi di bevande, in modo facile e veloce. Oggi puoi acquistarla su Amazon in offerta su 61,45 euro invece di 99,99 con spedizione Prime inclusa che ti permette di riceverla in sole 24 ore.

Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS in sconto: le caratteristiche

Piccolo XS è la macchina per caffè espresso e bevande in capsula progettata per soddisfarti con praticità e stile. Con un design ultra-compatto e moderno, Piccolo XS si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, garantendo un ingombro minimo e un’estetica accattivante.

Dotata della funzione “Hot & Cold“, questa macchina offre la possibilità di preparare facilmente bevande calde o fredde, permettendo di godere di un espresso perfetto in qualsiasi momento della giornata. Grazie alla sua pompa ad alta pressione da 15 bar e alla potenza di 1500W, Piccolo XS assicura una perfetta estrazione del caffè, regalando un aroma intenso e un sapore ricco.

Le dimensioni compatte di 14 x 28 x 27 cm e il serbatoio removibile da 0,8 litri con carica dall’alto rendono Piccolo XS estremamente pratica e facile da utilizzare. Puoi assaporare così la varietà di oltre 30 gusti disponibili, tra cui espressi e altre bevande originali. Il prezzo in offerta è di 61,45 euro invece di 99,99.