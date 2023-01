Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS ad un prezzo super (-40%) su Amazon

Il piacere del caffè e l’incredibile comodità delle cialde. Preparare la tua variante preferita di caffè, cappuccini e cioccolate calde in pochi secondi è il tuo sogno? Oggi Amazon ti viene in soccorso con un’offerta dedicata ad una delle più piccole della famiglia di prodotti Nescafé Dolce Gusto brandizzati Krups.

Questa macchina in formato Piccolo XS può venire facilmente ospitata in qualsiasi cucina e ufficio ed è compatibile con tutto l’enorme catalogo di bevande in cialde Dolce Gusto. Ne esistono decine, che spaziano dai caffè in formato espresso più comuni ad una ricca gamma di bevande più stuzzicanti, come moccaccini, cioccolate calde e caffè macchiati. Si trovano facilmente in qualsiasi supermercato, oppure online (sì, anche su Amazon).

Normalmente la Piccolo XS viene venduta a ben 99€, un prezzo impegnativo ma decisamente adeguato alle caratteristiche di questa macchina per il caffè il cialde. Tuttavia, oggi Amazon ha un’offerta davvero irresistibile: può essere vostra a 59,90€, con uno sconto del 40%. Un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire.

È davvero semplicissima da utilizzare: basta inserire la cialda nell’apposito slot e quindi azionare la leva nella parte posteriore della macchina finché non si ottiene la quantità di bevanda desiderata (in questo modo potete decidere voi se allungare o meno il caffè, a seconda dei vostri desideri). La macchina può erogare anche liquido freddo, ideale quando ci si vuole concedere un Thè freddo Dolce Gusto in estate. La Piccolo XS è altrettanto semplice da pulire: il serbatoio dell’acqua da 0,8L si rimuove facilmente e può essere riposto nella lavastoviglie, mentre la macchina viene fornita con un piccolo ago per liberare l’erogatore.

Chi ha provato almeno una volta una delle macchina Dolce Gusto sa di cosa parliamo: una volta che la proverai non vorrai più tornare indietro. Le cialde Dolce Gusto sono incredibilmente buone e il catalogo di gusti e bevande disponibili è ampissimo. È semplicemente impossibile annoiarsi: vi basti sapere che esistono anche bevande realizzate in collaborazione con Starbuks, Nesquis, Mars e moltissimi altri brand che faranno la gioia dei più golosi.

Non aspettare oltre e mettila subito nel carrello: grazie a questa offerta di Amazon, oggi la Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS può essere tua a 59,90€ con uno sconto del 40% rispetto al normale prezzo di listino.

