NESCAFÉ DOLCE GUSTO Mini Me scende a soli 60€ con buono regalo

Rendi ogni colazione e ogni merenda speciale con la macchinetta NESCAFÉ DOLCE GUSTO Mini Me. Un concentrato di intelligenza che esaudisce ogni gusto in famiglia e crea delle bevande e degli espressi da leccarsi i baffi. Funziona a capsule e puoi sfruttarla sia in estate che in inverno con una funzione speciale. La acquisti a soli 59,99€ su Amazon con uno sconto del 23% sul prezzo di listino ma non solo, con l’acquisto ottieni un buono da 30€ per prodotti dello stesso marchio.

NESCAFÉ DOLCE GUSTO Mini Me, una soluzione intelligente

La NESCAFÉ DOLCE GUSTO Mini Me è una macchinetta che soddisfa ogni esigenza. C’è chi ama il cappuccino, chi la cioccolata, il the e infine l’espresso. Lei è capace di dare vita a ognuna di queste bevande con una semplice capsula. Infilala nel contenitore, scegli la lunghezza secondo varie impostazioni a disposizione e aspetta appena qualche secondo.

Dalla tazzina più piccola alla tazza più grande per potersi leccare i baffi sia a colazione che per merenda. Hai a disposizione un prodotto dalle dimensioni compatte e con tutto al posto giusto da poter posizionare ovunque in cucina. Il contenitore da 0,8L è sufficiente per una giornata intera di erogazioni.

Altra caratteristica da non sottovalutare è la presenza della funzione Hot&Cold con cui puoi dare vita anche a bevande fredde. In questo modo anche in estate puoi deliziarti con qualcosa di saporito ma che non ti faccia sudare sette camicie.

A soli 59,99€ su Amazon, la magica NESCAFÉ DOLCE GUSTO Mini Me è da acquistare al volo. Con un click la porti a casa approfittando dello sconto del 23% sul prezzo di listino. Una volta completato l’acquisto ricevi anche un buono regalo da 30€ da spendere in prodotto del marchio.

Le spedizioni, attraverso i servizi Amazon Prime, sono sia gratuiti che rapidi in tutta Italia.