NeN: prezzi di luce e gas bloccati per 1 anno

NeN è un fornitore di luce e gas che fa parte del Gruppo A2A. Le sue tariffe sono dedicate ai clienti domestici e possono essere attivate direttamente online. Con NeN paghi ogni mese una rata fissa tutto incluso come se fosse un vero e proprio abbonamento. La rata viene poi ricalcolata ogni anno sulla base dei tuoi consumi, in questo modo sai in anticipo quanto pagherai. Inoltre il prezzo dell’energia resta bloccato per 1 anno, così non dovrai preoccuparti di eventuali rincari energetici.

Attiva il tuo abbonamento luce e gas con NeN

Passando a NeN hai la certezza di pagare sempre e solo quello che consumi e di sapere in anticipo quanto spederai. Puoi attivare una fornitura luce e/o gas a contributo fisso mensile, come se fosse un abbonamento. Praticamente viene stimata la tua spesa annuale (comprensiva di tutti i costi) e poi suddivisa in dodici mensilità tutte uguali. Il prezzo della componente energia rimane bloccato per 12 mesi. Al termine di ogni anno viene ricalcolata la spesa sulla base dei tuoi consumi e del nuovo prezzo della materia prima. Con NeN non ci sono vincoli contrattuali quindi puoi disdire quando vuoi.

Tanti buoni motivi per passare a NeN

Se attivi online l’offerta luce e gas di NeN hai una serie di benefici:

Rata fissa per 12 mesi (tutto incluso)

Prezzo luce e gas competitivo

Semplicità, chiarezza e trasparenza: dalla bolletta alla gestione delle utenze

Energia elettrica certificata 100% Green

Prezzo della della materia prima bloccato per 1 anno

Esperienza 100% digital

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.