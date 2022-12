Need for Speed Unbound: 30€ di sconto su Amazon, consegna immediata

È una grande occasione natalizia quella proposta da Amazon su Need for Speed Unbound, il nuovo capitolo della nota serie di racing. Il gioco è disponibile infatti a soli 49,98 euro nella sua fantastica versione PS5, con ben 30 euro di sconto rispetto al prezzo originale.

Con disponibilità immediata e spedizione Prime potrai riceverlo a casa già domani e decidere se scartarlo subito o metterlo sotto l’albero di Natale.

Need for Speed Unbound in offerta: originalità e velocità al tuo servizio

Need for Speed Unbound si contraddistingue per un nuovo ed esclusivo stile grafico che combina elementi della street art con le auto più realistiche mai viste nella storia della serie. Puoi sfruttare una serie di effetti grafici e sonori ad alta energia per esprimere le tue abilità di guida e sentire il brivido della velocità.

Nel corso del gioco sarai libero di scegliere come e quando affrontare tutto, tra normali gare, sfide derapata, inseguimenti con la polizia e, naturalmente, un’ampia gamma di personalizzazione che ti permetterà di modificare le auto in tuo possesso nel modo che preferisci.

Divertentissimo e dallo stile originale, Need for Speed Unbound segna il grande ritorno di una saga che ha fatto la storia dei videogiochi. E adesso può essere tuo con ben 30 euro di sconto grazie alle offerte natalizie. Acchiappalo alla velocità della luce.

