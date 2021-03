Le opzioni sono due: scegliere il nuovo, per attingere alle ultimissime novità e migliorie, oppure attingere alla generazione che ha appena girato l’angolo, potendo far leva su sconti davvero di grande appetibilità. Chi sta cercando un robot per la pulizia in casa e ha buttato gli occhi sul brand Neato, ha questo bivio di fronte. Tu cosa scegli?

Neato D8

Non una rivoluzione, ma una nuova ed ulteriore evoluzione della gamma antecedente, migliorando ove possibile le performance di un progetto premiato dal mercato e sempre più affinato nelle sue soluzioni smart:

Il Neato D8 presenta un design premium e la migliore qualità, tecnologia ed esperienza utente della categoria. Con un tempo di autonomia di 100 minuti e un filtro ad alte prestazioni che cattura fino al 99% degli allergeni e delle particelle di polvere, Neato D8 dispone della modalità Eco a risparmio energetico per l’aspirazione generale e della modalità Turbo ad alte prestazioni per quelle aree che hanno bisogno di una pulizia più intensa.

Il nuovo modello (a cui faranno presto seguito i fratelli maggiori Neato D9 e D10) sarà disponibile fin dalle prossime ore sugli store MediaWorld e Unieuro. Tra le novità peculiari della nuova versione:

Con la sua caratteristica forma a D, Neato D8 pulisce in profondità negli angoli e lungo i bordi per una pulizia più completa rispetto ai robot rotondi ed è dotato di un’ampia spazzola per la pulizia e del più grande contenitore per lo sporco sul mercato. I robot aspirapolvere intelligenti di Neato utilizzano la tecnologia LaserSmart alimentata da LIDAR per mappare e navigare la casa con assoluta precisione, anche al buio (e sotto i mobili). Per proteggere Neato D8 dalle cadute accidentali, è stato installato un sensore di caduta a infrarossi. A partire dalla prima pulizia, e durante l’utilizzo, il device continuerà a mappare e ad adattarsi alla casa.

Neato, sconti di primavera

Le pulizie di primavera possono avere inizio, così:

Neato D650 a 379 euro (sconto del 36%)

a 379 euro (sconto del 36%) Neato D7 a 482 euro (sconto del 46%)

Non robot qualsiasi, ma dotati di funzioni smart, riconoscimento intelligente del locale da pulire e gestione avanzata dei cicli di pulizia. Tutto ciò ha un costo, ma quando gli sconti sono di questo tipo allora anche pulire diventa più facile. Molto più facile.

