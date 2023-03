Naviga al sicuro e senza stress dal bar o dal ristorante: ecco come

Entrare in un locale che offre una rete Wi-Fi gratuita è sicuramente piacevole, ma può nascondere dei pericoli da non sottovalutare. Affidarsi a una linea di questo tipo, senza adeguate precauzioni, significa potenzialmente spalancare le porte a criminali informatici e hacker di ogni tipo.

Le reti Wi-Fi gratuite, sia nel contesto di bar, ristoranti che in altri luoghi (come ristoranti o aeroporti) sono di libero accesso per chiunque, ciò significa che, chiunque abbia un minimo di dimestichezza con la tecnologia, può sfruttare questo ambiente per “dare una sbirciatina” ai dispositivi connessi.

Come evitare problemi e navigare senza stress anche in contesti pubblici? La principale soluzione, in questo contesto, è costituita dall’adozione di una VPN.

Rete Wi-Fi di bar o ristorante: come evitare rischi?

Le Virtual Private Network funzionano creando una sorta di “filtro”, sfruttando un server distante anche chilometri e chilometri dal reale posizionamento dell’utente.

In questo modo è possibile evitare problemi di cybersecurity legati a reti Wi-Fi pubbliche e sprotette, utilizzando lo smartphone o il laptop senza alcun tipo di rischio.

Per ottenere un alto livello di sicurezza e, al contempo, performance degne di nota, è però importante anche scegliere il provider che offre questo tipo di servizio. In questo contesto, ben poche piattaforme sono in grado di competere con ExpressVPN.

Stiamo parlando di un’azienda che offre un’infrastruttura all’avanguardia, con server ultra-veloci sparsi in ben 94 paesi. Il tutto per una connessione solida e sicura, capace di gestire tanto la fruizione di live-streaming quanto il download di file voluminosi.

L’assistenza, disponibile 24 ore su 24, e la possibilità di usufruire della modalità soddisfatti o rimborsati, sono ulteriori fattori che determinano la bontà di ExpressVPN.

Allo stato attuale, è poi bene ricordare l’attuale promozione legata a questa VPN.

Scegliendo l’abbonamento annuale di ExpressVPN, infatti, è possibile ottenere il 35% di sconto.

Ciò si traduce in un costo di appena 8,32 dollari al mese per una delle VPN più apprezzate a livello mondiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.