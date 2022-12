Naviga senza rischi con CyberGhost VPN

Navigare online è ormai diventata una roulette russa senza una giusta protezione. Non sai mai quando succederà, ma prima o poi i tuoi dati verranno rubati da cybercriminali esperti. Forse è già successo e senza saperlo sono in vendita sul Dark Web. Previeni simili pericoli attivando su tutti i tuoi dispositivi CyberGhost VPN.

Questo provider è riconosciuto in tutto il mondo per i suoi protocolli di sicurezza attivi durante la connessione a internet. Iscriviti ora per approfittare dell’offerta esclusiva. Ottienila subito a soli 2 euro al mese. Funziona con tutti i dispositivi, ti assicura una navigazione online in totale anonimato e hai la garanzia di rimborso entro 45 giorni.

La tua privacy ti ringrazierà. Sarai al sicuro da qualsiasi minaccia, anche la più recente e ostica del Web. La sua applicazione è disponibile per Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Android TV, Fire TV, Apple TV, Smart TV, Chrome, Firefox e console. Praticamente potrai installarla su qualsiasi dispositivo.

CyberGhost VPN: tanti vantaggi in un’unica soluzione

CyberGhost VPN in un’unica e semplice soluzione offre molti vantaggi. Primo fra tutti la sicurezza. Grazie alla crittografia AES a 256 bit e diversi protocolli la tua connessione a internet sarà protetta al 100%. In più le funzionalità split tunneling e kill switch garantiscono la navigazione online solo con la VPN attiva.

In aggiunta hai anche una protezione totale sui WiFi pubblici, un covo per hacker e cybercriminali. Anche se fossero sicuri, chi li mette a disposizione spesso raccoglie i dati degli utenti collegati per metterli a disposizione e venderli a terzi. Infine, potrai decidere la tua località scegliendo tra 91 Paesi disponibili.

Per quanto riguarda le prestazioni, CyberGhost VPN è stata progettata per garantirti la massima velocità fornendoti una larghezza di banda illimitata sempre e ovunque. I tempi di caricamento delle pagine Web saranno ridotti enormemente e lo streaming sarà senza interruzioni o buffering.

