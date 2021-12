Natale su Amazon, non è tardi per i regali: 10 idee a meno di 30€

Non disperare! C’è ancora un pochino di tempo per ordinare su Amazon i tuoi regali di Natale e riceverli in tempo per metterli sotto l’albero: dai un’occhiata a queste interessanti proposte a meno di 30€. Scegli in fretta però, siamo già al 23 dicembre.

Natale su Amazon: 10 idee regalo a meno di 30€

Una carrellata rapida, che ti permetterà di scegliere rapidamente quello che ti interessa e fare bei pensieri, spendendo pochissimo. Pronto? Ecco i miei consigli.

Fire TV Stick Lite a 22,99€: un dispositivo super compatto, in grado di rendere subito smart qualsiasi TV, basta un ingresso HDMI e godrai subito di una personalizzazione di Android, con mille possibilità.

Ben 5 metri di striscia LED RGB super smart a 18,69€ (Spunta il coupon in pagina): le piazzi facilmente dove desideri e, in un attimo, crei la giusta atmosfera; controllabili con smartphone e assistenti vocali.

Speaker audio Bluetooth di SBS a 14,90€: minima spesa, massima resa per questo dispositivo, perfetto da abbinare allo smartphone.

Scaldatazza USB a 9,99€: una chicca, che basta collegare a un ingresso USB per mantenere le tue tazze super calde, perfetto per l’inverno.

Amazfit Bip S a 29,99€ (spunta il coupon in pagina): uno dei migliori smartwatch del brand, dotato di eccezionale autonomia energetica, un sacco di funzioni e display con ottima visibilità. Gestisci dal polso sport, notifiche e salute.

Set di cacciaviti di precisione di Xiaomi a 26,04€: ben 24 punte a tua disposizione per qualsiasi lavoro richieda prodotti robusti, ma estremamente precisi. Arriva dotato di custodia.

Bilancia smart di Xiaomi a 25,10€: un solo prodotto, bellissimo nel design, in grado di misurare ben 13 parametri diversi. Lo colleghi allo smartphone e controlli qualsiasi dato.

Spazzolino elettrico Oral-B Pro 600 a 27,99€: un ottimo prodotto per l’igiene orale, dotato anche di base di ricarica e di controllo della pressione.

Soundbar 6 in 1 a 30€ circa: un prodotto bellissimo esteticamente, dotato di tantissime funzioni. Puoi usarlo a cavo oppure tramite Bluetooth. Ottimo regalo di Natale.

Cavo USB 3 in 1 con luce LED integrata a 9,99€: un prodotto sfizioso, utile e unico. Lo colleghi alla corrente elettrica e lui, quando lavora, si accende creando un gioco di luci. Bellissimo.

Come vedi, c’è ancora tempo per fare ottimi regali di Natale su Amazon, spendendo meno di 30€ e ricevendo tutto in tempo. Una sola raccomandazione: sii veloce perché il tempo utile sta ormai per scadere.