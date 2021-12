Natale arriva prima con Gshopper: Xiaomi e non solo, da 14€

Fatti un bellissimo regalo di Natale, scegliendo quello che più ti piace fra le proposte Gshopper in gran sconto. dispositivi Xiaomi e non solo: dai un'occhiata a questa selezione, usa i codici sconto e approfittane subito.

Natale con Gshopper: sconti top su Xiaomi e non solo

Una carrellata di prodotti di un sacco di tipologie diverse. Dell'intera selezione, ce ne sono 3 che meritano speciale attenzione: lo sconto è decisamente interessante.

Il primo è l'eccezionale monopattino elettrico Kugoo S3 Pro con potente motore da 350W. Pieghevole e super leggero, arriva a un massimo di 30Km/h (ricordati di rispettare sempre i limiti di legge). Non manca una super batteria, che ti consente di arrivare a coprire fino a un massimo di 30KM. Presenti anche un sistema di frenata super sicuro e un sistema di illuminazione anteriore e posteriore. Al centro del manubrio, un ampio display, che ti permetterà di tenere sotto controllo tutti i parametri di questo eccezionale prodotto. Adesso puoi prenderlo a 299€ invece di 399€: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “1CEF18C300”. Spedizioni rapide e gratis, da magazzino europeo.

Il secondo prodotto in sconto top è un alleato per le pulizie domestiche che non ha rivali. Si tratta del potente robot aspirapolvere Uopi V980Plus. Un prodotto eccezionale che ti consentirà di tenere sempre pulito il pavimento e non solo: grazie alla super torretta, il dispositivo si svuota da solo. Un prodotto smart, con sistema di scansione laser dell'ambiente: evita gli ostacoli in modo sicuro e arriva ovunque. In un attimo, lo colleghi in WiFi a Internet e ne gestisci ogni aspetto, tramite applicazione per Android e iOS. Infine, questo gioiellino è compatibile anche con gli assistenti vocali Alexa e Google. Un prodotto spettacolare, che porti a casa a 329€ adesso invece di 429€. Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica lo speciale codice “4C23365863”. Spedizioni veloci e gratis dall'Europa.

Il terzo best seller del momento è di Xiaomi ed è un autentico spettacolo. Una modello di macchina da corsa da costruire con componenti di altissima qualità. Dai sfogo alla fantasia e divertiti a realizzare un prodotto unico. Portalo a casa a 33,99€ appena invece di 53,99€. Mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – usa il codice “54FA5E5869”. Spedizioni veloci e gratis, da magazzino europeo.

Oltre a questi tre prodotti decisamente interessanti, c'è un lungo elenco di altri dispositivi in sconto. Dai un'occhiata a quelli che ho selezionato. Su tutti, spedizioni veloci e gratis, da magazzino europeo.

Sistema intelligente per lavare il pavimento senza secchio di Xiaomi Deerma a 14,99€ invece di 39,99€ (codice sconto: 3DCBFEFFBC).

Zeblaze GTS 2, smartwatch ultimo modello ricco di funzionalità per sport, salute e notifiche in sconto a 39,99€.

Potente compressore portatile, dotato di batteria integrata e perfetto anche per lo pneumatico dell'auto. Multifunzione e dotato di display, lo porti a casa a 29€ circa appena (codice sconto da usare: C3FE24DE75).

Proiettore WiFi compatto, compatibile con un sacco di dispositivi, oltre allo smartphone. Godi dei tuoi contenuti preferiti in alta risoluzione e su grande schermo. Lo prendi a 69€ invece di 169€ (codice sconto: FBC5110F88).

Macinapepe e sale di Xiaomi HuoHou, con funzionamento elettrico e luce LED. Un oggetto bello e di design, che ora porti a casa a 19,99€ invece di 35€ (codice sconto: E77A564DF7).

Gli sconti di Natale non finiscono qui

Visto quante promozioni super ghiotte? Naturalmente, non ho dimenticato gli smartphone! Anzi, ho selezionato due modelli Xiaomi irrinunciabili a questo prezzo:

Entrambi i modelli arrivano con spedizioni assolutamente veloci e gratis da magazzino europeo. Insomma, le promozioni di Natale di Gshopper sono un vero spettacolo e – se desideri ancora di più – non dimenticare di scoprire gli sconti riservati agli appassionati di droni!