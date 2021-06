Arriva oggi l'applicazione My Huawei, subito scaricabile dallo store AppGallery. Un'app dedicata agli utenti, pensata per gli utenti, che mette insieme tutti i servizi più importanti. Eccola in dettaglio.

Ecco l'app My Huawei

Un solo software, tre strumenti fondamentali: il Supporto, lo Store e la sezione Community. La nuova applicazione mira a rendere più semplice, per i possessori di device del colosso cinese, avere subito disponibili gli strumenti fondamentali per interagire con l'ecosistema. Le sezioni principali sono:

Home: sezione in cui vengono presentate diverse notizie e attività Huawei;

sezione in cui vengono presentate diverse notizie e attività Huawei; Store: sezione dove cercare e acquistare i prodotti Huawei direttamente su Huawei Store;

sezione dove cercare e acquistare i prodotti Huawei direttamente su Huawei Store; Community: sezione in cui gli utenti Huawei possono comunicare e interagire tra loro;

sezione in cui gli utenti Huawei possono comunicare e interagire tra loro; Supporto: sezione dedicata ai servizi post-vendita di Huawei Store, tra cui informazioni sul dispositivo, diagnostica intelligente, risoluzione dei problemi, informazioni sull'assistenza, attività e vantaggi dell'assistenza;

sezione dedicata ai servizi post-vendita di Huawei Store, tra cui informazioni sul dispositivo, diagnostica intelligente, risoluzione dei problemi, informazioni sull'assistenza, attività e vantaggi dell'assistenza; Profilo: una comoda sezione panoramica per aiutare a mantenere i propri dati e i contenuti dell’app in un'unica pagina.

L'applicazione è già scaricabile su Huawei AppGallery in Italia e questo è un obiettivo molto interessante: il nostro Paese è il primo – al di fuori della Cina – ad aver reso disponibile il software, perfettamente adattato alla nostra area geografica.

Entusiasmo e soddisfazione da parte di Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Consumer Business Group Huawei Italia:

“Con la nuova My Huawei App intendiamo facilitare ai nostri consumatori l’accesso alle informazioni, ai servizi e ai vantaggi Huawei con una user experience comoda e fluida. Riunendo tanti servizi in una sola app e integrando Huawei Community, vogliamo creare un senso di comunità sempre più grande e inclusivo e promuovere una partecipazione attiva e un dialogo costante con gli utenti.”

