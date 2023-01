Napoli-Roma: come vederla in streaming sia dall'Italia che dall'estero

Sei pronto a gustarti lo stadio Maradona acceso di azzurro questa sera dalle ore 20:45? Fai tutto il possibile per non perderti una delle partite più accese del campionato di Serie A TIM 2022/23. Oggi il Napoli gioca in casa per una sfida incredibile. Guarda in streaming live Napoli-Roma.

Attiva subito il tuo abbonamento a DAZN. A partire da soli 29,99 euro al mese, oltre alla Serie A TIM potrai anche guardare LaLiga, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Inoltre, se ti trovi all’estero puoi comunque accedere alla piattaforma e ai suoi contenuti. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera avrai accesso al tuo abbonamento DAZN tranquillamente e senza limitazioni anche dai seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Napoli-Roma: quando serve una VPN

Se vuoi avere libero accesso da qualsiasi posto della Terra, anche da quei Paesi non compatibili con la portabilità transfrontaliera, devi affidarti a una buona VPN. Grazie a NordVPN, oggi scontata del 59%, potrai guardare Napoli-Roma da qualsiasi luogo e alla migliore qualità possibile.

Primo, potrai cambiare la tua posizione virtuale selezionando un server italiano che aggirerà le restrizioni geografiche di DAZN e di qualsiasi altra piattaforma. Secondo, grazie alla larghezza di banda illimitata dei suoi server lo streaming sarà più veloce e senza buffering.

Formazioni e live match

Napoli-Roma è disponibile online a questo link per tutti gli abbonati DAZN stasera dalle ore 20:45. Se ancora non hai un piano attivo, sulla stessa pagina e in pochi minuti acquisti quello che soddisfa le tue esigenze. Vediamo ora le due formazioni probabili scelte da Spalletti e Mourinho:

Napoli (4-3-3)

Meret

Di Lorenzo

Rrahmani

Kim

Mario Rui

Anguissa

Lobotka

Zielinski

Politano

Osimhen

Elmas

Roma (3-4-2-1)

Rui Patricio

Mancini

Smalling

Ibanez

Zalewski

Matic

Cristante

El Shaarawy

Pellegrini

Dybala

Abraham

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.