Nanoleaf Essentials: 3 lampadine SMART che fanno l'ARCOBALENO (-38%)

Se vuoi rendere la tua casa intelligente non devi aspettare neanche un secondo in più soprattutto se punti ad acquistare delle lampadine smart e inserirle all’interno della tua abitazione. Perché scendere a compromessi quando puoi acquista queste Nanoleaf Essentials.

Grazie ai Prime Day 2023 hai la possibilità di portarne a casa non una, non due ma bensì 3 a prezzo irresistibile. Non solo risparmi il 38% ma metti in casa una tecnologia eccellente. Corri su Amazon e completa l’acquisto, spendi appena 29,99€ e non te ne penti.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Nanoleaf Essentials: le 3 lampadine smart che fanno rabbrividire la concorrenza

Ti ho parlato di arcobaleno perché queste lampadine LED e Smart possono colorarsi come vuoi grazie alla tecnologia RGBW. Prima di vedere queste impostazioni nei particolari, ti faccio sapere che in confezione ne trovi 3 e le puoi installare dove vuoi.

Con il loro attacco E27 sono praticamente universali quindi sia su lampadari che lampade da tavolo stanno bene, in più dato che sono LED, nonostante la luce molto forte consumi pochissimo in bolletta.

Parlando delle loro funzioni, devi sapere che possono cambiare colore. Puoi scegliere da una palette di 16 milioni di possibilità per non conoscere limitazioni e, in più, puoi anche optare per sincronizzare gli effetti con il monitor del computer o con la musica che stai ascoltando.

Dato che sono intelligenti sentiti libero di gestirle da smartphone o con la voce se hai Amazon Alexa, Google Home o ancora Samsung SmartThings o Apple HomeKit. Insomma… Fai quello che ti pare!

Non perdere questa occasione e collegati immediatamente su Amazon dove puoi acquistare le tue Nanoleaf Essentials a soli 29,99€ grazie allo sconto del 38%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.